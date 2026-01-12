Батько Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Джон Ф’юрі висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO). Британця цитує figthnews.info:

Вайлдер закінчився. Йому необхідно завершити кар'єру, доки він не отримав непоправної шкоди. Як на мене, Усик приколюється, коли каже, що хоче побитися з Деонтеєм Вайлдером. Ця людина давно пройшла свій пік, її не тримають ноги, вона більше не здатна тримати удар. Він відпрацьований матеріал.

Навіщо дозволяти себе таку вільність? Навіщо стелити собі солому, якщо ти не бився з ним, коли він був на піку? Володіючи навичками Усика, я не став би ганьбити себе бажанням побитися з людиною на зразок Деонтея Вайлдера.