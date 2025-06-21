Володимир Кириченко

Володар титулу WBA у першій середній вазі американець американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) для DAZN Boxing заявив, що переміг би абсолютного чемпіона у другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) у вуличній бійці.

Ви нещодавно були у Пірса Моргана й говорили про те, що було б, якби це була вулична бійка. У тебе є досвід у реслінгу. Якби цей бій відбувався в Омасі, на вулиці, ти проти Канело – як би це виглядало?

«Та ну, чоловіче… Я знаю, на що я здатен. Мені не треба про це говорити.

На вулиці – я є я, проти будь-кого. Я ніколи не скажу, що хтось мене поб’є. Тож… Ти сам усе зрозумів. Це і є твоя відповідь».

Бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. Трансляція поєдинку буде доступна на Netflix.

Нагадаємо, на кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів.