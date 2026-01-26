Менеджер британського важковаговика Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) Майк Офо переконаний, що чинний володар титулів WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) свідомо уникає зустрічі з його клієнтом. Слова наводить Sky Sports.

За словами Офо, українець використовує відмовки, щоб не виходити в ринг проти перспективного британця.

Тепер весь світ бачить, що Усик просто ухилився від Фабіо, стверджуючи, що буде битися з Вайлдером. Очевидно, що цього не відбудеться, і Усик все ще уникає бою з Фабіо. Йому слід змінити ім’я на Олександр Ухилясик (в оригіналі Ducksyk — від англ. to duck — уникати, — прим.).

Ми всі знаємо, що Тайсон Ф’юрі нікого не уникає, і він ще раз довів це, викликавши Фабіо на бій. Фабіо більш ніж готовий битися з Тайсоном і з радістю вітатиме цю велику подію для британського боксу цього літа. Почнімо!