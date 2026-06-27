Олімпійський чемпіон Жан Беленюк прокоментував рішення Олександра Усика (25-0, 16 КО) звільнити чемпіонські пояси та натяк українського боксера на майбутній «last dance».

Беленюк зазначив, що не був сильно здивований таким кроком Усика. На його думку, це логічне та зважене рішення з огляду на статус українського чемпіона

Не те щоб я сильно був здивований. Це логічне рішення, зважаючи на те, що йому доводиться дотримуватися правил різних організацій і довелось би зустрічатись з хлопцями-претендентами, які для нього не є суперцікавими. Тому думаю, що це виважене рішення, яке напрошувалось, зважаючи на його статус.

Last dance? Судячи з того, що це відсилка до відомого фільму з Майклом Джорданом про його останній сезон, думаю, що це все-таки пов’язано не з політикою, а зі спортом. Тому що в мене багато знайомих вчора понаписували: «Все, Усик йде в політику».

А я думаю, що логічно і правильно, що це якийсь двобій, протистояння, можливо, реванш з Верховеном – щось таке, за рахунок чого Олександр хоче поставити жирну крапку у своїй кар’єрі. Якесь шоу, протистояння – те, що запам’ятається всім людям. Мені важко сказати, що це може навіть бути, але думаю, що Усик та його команда може зробити яскраву, вирішальну крапку.

Ти не можеш бути володарем всіх поясів та диктувати умови організаціям – вони зацікавлені в тому, щоб були бої, претенденти. Багато хлопців чекають на свою можливість стати чемпіоном світу. Якщо ти їм її не даєш – це виглядає несправедливо.

З погляду справедливості, якщо Олександр не хоче готуватись під якогось бійця, він вважає, що цей бій буде нецікавим – з економічного погляду, погляду протистояння, видовищності, місця – то навіщо він буде готуватись, з огляду на те, що в нього вже вік і він може побитись один раз? Можливо, два, але зважаючи на те, що last dance – один раз.

Навіщо йому зараз готуватись під щось таке, до чого його спонукають треті сили? Тому Олександр вирішив звільнити пояси – гарний жест. Багато хто так робив, особливо непереможні чемпіони. Для нас він в будь-якому випадку непереможний абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях. Це безумовний факт і ні в кого немає питань.

Його не могли побити найсильніші боксери світу, тим паче, що він їх переїхав двічі кожного. А пояси – це просто пояси. Рано чи пізно вони відійшли б назад в організації, будуть нові чемпіони світу – це життя, треба до цього звикнути. А хапатись за всі пояси: «Я от чемпіон, буду їх володарем і нікому їх не віддам» – це думаю, що це вірно. Абсолютно підтримую Олександра в цьому рішенні й бажаю йому успіхів в його last dance, – сказав Беленюк в інтерв'ю Sport.ua.