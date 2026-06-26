«Нічого, крім поваги»: Кабаєл відреагував на рішення Усика звільнити титули
Німець емоційно прокоментував рішення українця
близько 2 годин томуПідписатися в
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) в соціальній мережі прокоментував заяву українця Олександра Усика (25-0, 16 КО) щодо звільнення чемпіонських поясів.
Боксер висловив солідарність із рішенням колишнього суперника та відзначив його досягнення на професійному рингу.
Нічого, крім поваги до цієї неймовірної кар’єри.
«Йому нема чого доводити»: Красюк прокоментував заяву Усика про звільнення поясів.