Менеджер Паркера назвав наступний поєдинок Джозефа – на Усика сподівань немає
Браун бачить у суперниках тимчасового чемпіона WBO англійця
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Менеджер Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) Спенсер Браун в інтерв’ю Boxing News Plus висловився про майбутнє новозеландця:
Я думаю, що він захищатиме титул тимчасового чемпіона WBO перед Різдвом. Суперником має бути англієць. Чи це Дюбуа, чи Фабіо Вордлі… Це може бути і Дерек Чісора.
За інформацією Everything Boxing, Паркер має провести поєдинок з Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO) 25 жовтня на O2 Arena.
