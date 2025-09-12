Президент промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing News прокоментував рішення абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) попросити про відтермінування обов'язкового захисту проти претендента за лінією WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) через травму спини.

«Я не знаю, чи травмований він. Але якщо ти не хочеш або не готовий битися, то кажеш, що травмований. Давайте називати речі своїми іменами. Можливо, Усик травмований, я не знаю. Це не моя справа, але це те, що ти робиш, коли не готовий битися.

До речі, Усик не готовий битися. Він тільки нещодавно провів бій. Він не хоче битися. Тож найкраще, що він може зробити, – це сказати: «Вибачте, я не можу битися, тому що травмований». Потім він станцював на сцені. Я не знаю, що там у нього за травма, але Усик заслужив робити те, що захоче. Він не уникає Джозефа Паркера. Він просто не зацікавлений у їхньому поєдинку наразі. У майбутньому це може коштувати йому пояса. Але кого хвилює, втратить Усик пояси чи ні? Він уже зробив це двічі. Він дворазовий абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, абсолютний чемпіон у крузервейті. Він не може домогтися нічого більшого».