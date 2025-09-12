Колишній суперник Усика: «Це ганьба, що війна в Україні досі триває»
Белью вважає, що Олександр мріє про чемпіонський поєдинок на Батьківщині
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Колишній чемпіон світу Тоні Белью розповів esportsinsider.com, де хотів би побачити поєдинок абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 KO):
Я можу собі уявити, що Усик хоче захистити титули в Україні. Але з огляду на те, що війна відбувається в цій країні, а це ганьба, що це досі триває…
Це навряд чи станеться у найближчому майбутньому. Я би хотів миру Україні, Усику та його сім’ї. І бій там був би дивовижним івентом.
