Колишній чемпіон світу Тоні Белью розповів esportsinsider.com, де хотів би побачити поєдинок абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 KO):

Я можу собі уявити, що Усик хоче захистити титули в Україні. Але з огляду на те, що війна відбувається в цій країні, а це ганьба, що це досі триває…

Це навряд чи станеться у найближчому майбутньому. Я би хотів миру Україні, Усику та його сім’ї. І бій там був би дивовижним івентом.