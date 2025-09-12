Паркер: «Я можу завдати проблем Усику»
Джозеф не вірить, що у дивізіоні є боєць, який його влегку пройде
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) відповів в інтерв’ю Daily Mail, чи вірить, що Олександр Усик (24-0, 15 KO) уникатиме поєдинку з ним:
Я можу створити проблеми кожному у надважкому дивізіоні. Я вірю у те, над чим працюю. Я можу завдати проблем будь-кому, можу зім'яти будь-кого і виграти. Моя мета – стати дворазовим чемпіоном світу, абсолютним чемпіоном світу. Ми просто робимо все, щоб дістатися до цієї мети. Наступний крок – це Фабіо Вордлі, а далі... Але зараз я просто фокусуюсь на тому, що попереду.
