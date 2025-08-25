Опетая може повторити шлях Усика та перейти у надважку вагу
Наступний бій боксер проведе у листопаді або грудні цього року
35 хвилин тому
Один із найяскравіших чемпіонів світу у своїй ваговій категорії Джей Опетая (28-0, 22 КО) може спробувати повторити шлях Олександра Усика (24-0, 15 KO) та перейти у надважку вагу.
Промоутер боксера Едді Хірн у подкасті The Punch заявив, що якщо найближчим часом не вдасться організувати об’єднавчий бій, його підопічний розгляне зміну дивізіону.
На жаль, Рамірес отримав травму. Тепер Джей має зустрітися з обов’язковим претендентом. Це не найкращий варіант, адже хотілося б спершу об’єднати титули. Думаю, ми проведемо бій із Джінкарою десь у листопаді-грудні. Якщо після цього не буде об’єднавчого поєдинку, можливо, час підійматися у надважку вагу. Це може статись раніше, ніж планувалося, але чекати вічно неможливо.
IBF наказала Опетаї провести захист титулу проти Джинкари.