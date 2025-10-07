Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу Джош Тейлор (19-3, 13 КО) для BoxNation поділився думками про поєдинок тимчасового володаря титулу WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) проти тимчасового чемпіона WBO у цьому ж дивізіоні Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

У надважкій вазі нас чекає великий бій між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі. Якщо б ви мали висловити аргументи на користь Фабіо, які б вони були?

«Його сила удару. Велика сила удару. Він дуже хороший у тому, що робить, але я вважаю, що в останньому поєдинку його досить легко перебоксували. А Паркер дуже досвідчений, добре знає, як поводитися на рингу. Я думаю, що Паркер його перебоксує. Але в цьому і полягає краса боксу у надважкій вазі – достатньо одного удару, і гра закінчена».

Вордлі 7 червня нокаутував Джастіса Гані. Судді після 9 раундів мали на своїх записках оцінки 88-83 та двічі 89-82 на користь Гані.

Нагадаємо, поєдинок Вордлі проти Паркера пройде 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що британський суперважковаговик буде готувати Вордлі до бою з Паркером.