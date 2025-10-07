Британський надважковаговик Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO) в інтерв’ю Sky Sports висловився про потенційний поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):

Я думаю, що у нас з Усиком вийде захоплюючий бій. З огляду на те, як боксую зараз, враховуючи різні варіанти та можливості, які мають люди, Олександр може бачити розвиток своєї кар’єри в іншому напрямку або займатися чимось іншим.

Але я думаю, що я, мабуть, один з найцікавіших бійців на даний момент, а він природжений артист як на рингу, так і поза ним. Тож я дуже вважаю, що він би з задоволенням зі мною побоксував.