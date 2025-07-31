Хірн: «Усик міг би перемогти Майка Тайсона»
Промоутер вважає українця генієм
близько 1 години тому
Відомий британський промоутер Едді Хірн високо оцінив майстерність Олександра Усика (24–0, 15 KO), назвавши українця потенційно одним із найвеличніших хевівейтерів усіх часів.
У коментарі Fight Hub TV Хірн наголосив, що спадщина будь-якого великого боксера формується з часом, проте вже зараз Усика варто розглядати серед легенд надважкої ваги.
Думаю, Усик міг би дати бій, а можливо й перемогти таких боксерів, як Майк Тайсон, Ларрі Голмс, Джо Фрейзер. А поєдинок з Мохаммедом Алі? Це була б зустріч двох геніїв. Усик не такий уже й великий за габаритами, але саме це робить його ще більш унікальним.
Рой Джонс назвав шлях до перемоги над Усиком.