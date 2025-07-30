Легенда боксу Рой Джонс-молодший розповів, як потрібно битися з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова американця наводить vringe.com:

Щоб його побити, потрібно мати правильний план на бій. Жоден з цих хлопців не бився з правильним планом на бій. Я не розповім вам правильний план на бій, це не моя робота, але потрібно мати правильний план. Якщо у тебе не буде правильного плану на бій, він тебе знищить. Якщо ти вийдеш намагатися його нокаутувати, він знищить тебе. І більшість цих хлопців виходять з ідеєю, що він дрібний, він піднявся з крузервейту, і ми його нокаутуємо. Відповідь неправильна! Ти його не нокаутуєш. Він бився з хлопцями, у яких удар навіть сильніший, ніж у більшості цих супертяжів, і ці хлопці нічого не могли йому зробити. Були одні з найсильніших панчерів, яких я бачив за довгий час, і вони не склали йому реальної опозиції. Якщо ці хлопці думають, що поб'ють Усика одним ударом – такого не станеться.