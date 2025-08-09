Бенавідес назвав фаворита у поєдинку Кроуфорд — Канело
Американець впевнений у тріумфі мексиканця
42 хвилини тому
Чемпіон WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес (30-0, 24 КО) висловився щодо довгоочікуваного бою між Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).
В інтерв’ю ESNEWS американець зазначив, що ключовим фактором у поєдинку стане різниця у вазі боксерів.
Чесно кажучи, я вважаю, що Канело виграє саме через вагу — він природно важить 168 фунтів. Мені не подобається, що Кроуфорд піднімається на три вагові категорії, тому вірю, що перемога буде за Канело.
