Бенавідес увійшов до топ-10 рейтингу Р4Р від The Ring, Усик – на вершині
Стівенсон піднявся на 9-ту сходинку
близько 1 години тому
Авторитетне видання The Ring опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
На вершині продовжує знаходитися український абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО), який 19 липня в реванші нокаутував Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).
Японський чемпіон WBC та WBA у найлегшій вазі Кен Широ (25-2, 16 KO) 30 липня програв американцю Рікардо Сандовалу (27-2, 18 KO) і вилетів з топ-10.
На 9-й сходинці його замінив чемпіон WBC у легкому дивізіоні Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО), а в першу десятку залетів чемпіон WBC у напівважкій вазі Девід Бенавідес (30-0, 24 КО).
Рейтинг P4P від The Ring:
1. Олександр Усик
2. Наоя Іноуе
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитро Бівол
5. Артур Бетербієв
6. Джессі Родрігес
7. Дзунто Накатані
8. Сауль Альварес
9. Шакур Стівенсон
10. Давід Бенавідес
