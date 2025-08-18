Туркі спростував чутки про проведення бою Бетербієв – Бенавідес у 2025 році
Грандіозні плани впливового саудита
близько 2 годин тому
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх спростував чутки про можливість проведення бою у листопаді 2025 року між чемпіоном WBC у напівважкій вазі Девідом Бенавідесом (30-0, 24 КО) та росіянином Артуром Бетербієвим (21-1, 20 КО).
«Туркі Аль аш-Шейх спростував чутки про те, що бій між Давідом Бенавідесом і Артуром Бетербієвим може відбутися 22 листопада. Водночас він зазначив, що поєдинок цілком може відбутися у 2026 році – за умови, що Бенавідес переможе Ентоні Ярда, а Бетербієв здолає Деона Ніколсона».
22 листопада в Ер-Ріяді відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане поєдинок за титул WBC у напівважкій вазі між Бенавідесом та Ентоні Ярдом (26-3, 24 КО).
Пізніше у кард цього шоу The Ring IV «Night of the Champions» було додано бій Бетербієва (21-1, 20 КО) проти 34-річного американця Деона Ніколсона (22-1, 18 КО).
Раніше Бенавідес заявив, що готовий до бою з Бетербієвим.