Володимир Кириченко

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх спростував чутки про можливість проведення бою у листопаді 2025 року між чемпіоном WBC у напівважкій вазі Девідом Бенавідесом (30-0, 24 КО) та росіянином Артуром Бетербієвим (21-1, 20 КО).

«Туркі Аль аш-Шейх спростував чутки про те, що бій між Давідом Бенавідесом і Артуром Бетербієвим може відбутися 22 листопада. Водночас він зазначив, що поєдинок цілком може відбутися у 2026 році – за умови, що Бенавідес переможе Ентоні Ярда, а Бетербієв здолає Деона Ніколсона».

Turki Alalshikh has squashed rumours that David Benavidez vs Artur Beterbiev could end up happening on Nov 22nd, but said the fight could well take place in 2026 if Benavidez beats Anthony Yarde and Beterbiev beats Deon Nicholson.



The Ring IV live on DAZN l Nov 22nd in Riyadh 🥊

22 листопада в Ер-Ріяді відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане поєдинок за титул WBC у напівважкій вазі між Бенавідесом та Ентоні Ярдом (26-3, 24 КО).

Пізніше у кард цього шоу The Ring IV «Night of the Champions» було додано бій Бетербієва (21-1, 20 КО) проти 34-річного американця Деона Ніколсона (22-1, 18 КО).

Раніше Бенавідес заявив, що готовий до бою з Бетербієвим.