Денис Сєдашов

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) не повернеться у ринг раніше другого-третього кварталу 2026 року.

Як повідомляє видання The Ring, у мексиканця виявили вільні тіла в лівому лікті, і йому призначена артроскопічна операція. Після процедури прогнозується короткий період реабілітації та повернення до легких тренувань через 4-6 тижнів.

У межах контракту з Riyadh Season у Альвареса залишилося два бої.

Нагадаємо, 14 вересня Теренс Кроуфорд переміг Альвареса одноголосним рішенням суддів, забравши звання абсолютного чемпіона.