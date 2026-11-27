«Я просто хочу показати, який я боєць і якого я характеру. Я беру найважчі бої з усіх найважчих.

Як я вже казав, ідемо на Джея Опетаю в травні, далі, можливо, Усик у вересні чи грудні, а після цього я хочу вийти на Артура Бетербієва (якому станом на зараз 41 рік – прим.) Це, мабуть, найжорсткіші поєдинки – це троє з найпотужніших панчерів у всьому боксі, і я пірнаю в цю конкуренцію з головою.

Як я кажу: велич не дарують, її забирають. Тож коли я закінчу і поб’ю всіх цих бійців, моє місце в боксі буде зацементованим, і я стану номером один незалежно від вагової категорії.

Це найважчий шлях, тут нічого не гарантовано, але те, що гарантоване на сто відсотків – це те, як я буду працювати, і мій голод стати найвеличнішим бійцем усіх часів».