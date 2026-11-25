«Подивіться, що сталося з Джонсом». Ексчемпіон світу застеріг Усика від бою з Бенавідесом
З канадцем важко не погодитися
Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Жан Паскаль в інтерв’ю Fight Hub TV заявив, що Олександру Усику (25-0, 16 КО) не варто погоджуватися на поєдинок із Девідом Бенавідесом (32-0, 25 КО), якщо заради цього доведеться повертатися до легшої вагової категорії.
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Канадець переконаний, що таке рішення може виявитися небезпечним для українця, якому в січні виповниться 40 років.
«Це було б небезпечно для Усика. Коли ти переходиш у вищу вагову категорію, а потім намагаєшся повернутися у попередню після 30 років, це дуже небезпечно. Подивіться на Роя Джонса!».
Як приклад Жан навів історію Роя Джонса-молодшого, який у 2003 році перейшов у суперважку вагу та переміг Джона Руїса, завоювавши чемпіонський титул WBA. Однак потім американець повернувся до напівважкої ваги, де незабаром зазнав двох важких поразок нокаутом – від Антоніо Тарвера та Глена Джонсона.
Нагадаємо, у Великій Британії спрогнозували результат бою Усик – Бенавідес.
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