Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Жан Паскаль в інтерв’ю Fight Hub TV заявив, що Олександру Усику (25-0, 16 КО) не варто погоджуватися на поєдинок із Девідом Бенавідесом (32-0, 25 КО), якщо заради цього доведеться повертатися до легшої вагової категорії.

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Канадець переконаний, що таке рішення може виявитися небезпечним для українця, якому в січні виповниться 40 років.

«Це було б небезпечно для Усика. Коли ти переходиш у вищу вагову категорію, а потім намагаєшся повернутися у попередню після 30 років, це дуже небезпечно. Подивіться на Роя Джонса!».

Як приклад Жан навів історію Роя Джонса-молодшого, який у 2003 році перейшов у суперважку вагу та переміг Джона Руїса, завоювавши чемпіонський титул WBA. Однак потім американець повернувся до напівважкої ваги, де незабаром зазнав двох важких поразок нокаутом – від Антоніо Тарвера та Глена Джонсона.

Нагадаємо, у Великій Британії спрогнозували результат бою Усик – Бенавідес.