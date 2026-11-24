«Для нього краще спуститися в першу важку вагу»: Кабаєл висловився про можливий бій Усик — Бенавідес
Німецький суперважковаговик підтримав ідею українця змінити вагову категорію
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі німець Агіт Кабайєл (27-0, 19 КО) поділився думками щодо можливого поєдинку між колишнім абсолютним чемпіоном дивізіону Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та володарем титулів WBA та WBO у першій важкій вазі Девідом Бенавідесом (32-0, 26 КО).
На думку Кабаєла, повернення у крузервейт є логічним рішенням для українського боксера, якому доводилося штучно набирати вагу для виступів у хевівейті. Водночас чемпіон WBC утримався від прогнозу на переможця потенційного протистояння. Слова наводить BoxingScene.
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Я думаю, що в Усика є проблеми з вагою. У хевівейті моя природна вага — близько 118 кілограмів. У тренувальному таборі я втрачаю приблизно 9 кг. Проблема Усика в тому, що перед боями йому доводилося їсти, щоб набрати вагу. Це справді велика проблема, коли ти ретельно тренуєшся і маєш їсти. Тому я вважаю, що для нього краще спуститися в першу важку вагу.
Важко передбачити, як закінчиться бій із Бенавідесом. Девід — неймовірний боєць. Він мені дуже подобається. Він хороший боксер із відмінними навичками. Але подивимося, як все складеться. Як на мене, Усик теж один із найкращих бійців цієї ери боксу.
Нагадаємо, Кабаєл був претендентом на пояс WBC, яким володів українець, однак той зробив свої титули вакантними.
Раніше стало відомо, що WBC підтримає організацію уніфікації між переможцем бою Ф’юрі – Джошуа та Кабаєлом.
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