Я думаю, що в Усика є проблеми з вагою. У хевівейті моя природна вага — близько 118 кілограмів. У тренувальному таборі я втрачаю приблизно 9 кг. Проблема Усика в тому, що перед боями йому доводилося їсти, щоб набрати вагу. Це справді велика проблема, коли ти ретельно тренуєшся і маєш їсти. Тому я вважаю, що для нього краще спуститися в першу важку вагу.

Важко передбачити, як закінчиться бій із Бенавідесом. Девід — неймовірний боєць. Він мені дуже подобається. Він хороший боксер із відмінними навичками. Але подивимося, як все складеться. Як на мене, Усик теж один із найкращих бійців цієї ери боксу.