«Я був його промоутером протягом 12 років, і до моїх обов’язків входило створення для нього сприятливих фінансових та ділових умов. Мені це вдалося, ми заробили великі гроші, але з комерційної точки зору цей бій не вартий ризику. Я радив йому завершити кар’єру ще після другого поєдинку з Тайсоном Ф’юрі, оскільки йому більше нічого досягати.

Я розумію, що цей бій пов’язаний із ризиком, але він все одно залишиться найкращим і залишатиметься таким ще довгі роки. Мене дуже засмучує той факт, що він може зазнати поразки, адже йде на невиправданий ризик.

«Якщо в цьому поєдинку на кону стоятиме титул абсолютного чемпіона у першій важкій вазі, я сподіватимуся на його перемогу, а Бенавідес зможе продовжити свій шлях, просто визнавши, що програв легенді».