Колишній промоутер Усика виступив проти бою Олександра з Бенавідесом
Українська зірка боксу йде на невиправданий ризик
Олександр Красюк, колишній промоутер Олександра Усика (25-0, 16 КО), ефірі talkSPORT заявив, що українському боксеру не варто повертатися у першу важку вагу заради поєдинку проти Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО).
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«Я був його промоутером протягом 12 років, і до моїх обов’язків входило створення для нього сприятливих фінансових та ділових умов. Мені це вдалося, ми заробили великі гроші, але з комерційної точки зору цей бій не вартий ризику. Я радив йому завершити кар’єру ще після другого поєдинку з Тайсоном Ф’юрі, оскільки йому більше нічого досягати.
Я розумію, що цей бій пов’язаний із ризиком, але він все одно залишиться найкращим і залишатиметься таким ще довгі роки. Мене дуже засмучує той факт, що він може зазнати поразки, адже йде на невиправданий ризик.
«Якщо в цьому поєдинку на кону стоятиме титул абсолютного чемпіона у першій важкій вазі, я сподіватимуся на його перемогу, а Бенавідес зможе продовжити свій шлях, просто визнавши, що програв легенді».
Раніше Красюк відреагував на бажання Усика провести бій з Бенавідесом у крузервейті.
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