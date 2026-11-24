У Великій Британії спрогнозували результат бою Усик – Бенавідес
Фанатів боксу попередили про нокаут
Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон в інтерв’ю talkSPORT Boxing поділився думками щодо можливого поєдинку лідера хевівейту Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти володаря титулів WBA та WBO у першій важкій вазі Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО).
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«Я вважаю, що Усик переможе Бенавідеса. Насправді я думаю, що він нокаутує його. Бенавідес – хороший боєць, але варто подивитися на боксерів, яких він переміг, на інших боксерів у напівважкій вазі, яких він здолав. Я не чув відгуків на кшталт: «Боже мій, це була приголомшлива перемога». У Девіда є гідні перемоги, але не було таких, після яких ви б подумали: «Ого, цей хлопець – елітний боєць, його місце серед найкращих». Мені здається, що Усик його переможе».
Раніше Бенавідес прокоментував бажання Усика битися з ним у першій важкій вазі.
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