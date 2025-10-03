Володар титулу WBA у першому середньому дивізіоні німець Абасс Барау (17-1, 9 КО) для Sky Sports поділився думками про можливий бій з британцем Конором Бенном (23-1, 14 KO).

«Конор Бенн приблизно в першій середній вазі. Він має гучне ім’я у Великій Британії, я б хотів битися у Великій Британії. Вболівальники тут неймовірні. Приїхати до Великої Британії, провести такий великий бій, чому б і ні? Я готовий до цього. Тут, у Великій Британії, провести таке шоу – одна з мрій.

Він чудовий боєць, вибуховий. Він б’ється з великою кількістю емоцій. Я, очевидно, знаю свої навички, і я бачу, що можу домінувати у поєдинку з ним і навчити його чомусь.

Те, що станеться, це захопливо. У цьому дивізіоні багато імен. Кажуть, що [Джермелл] Чарло обов’язковий, а Ксандер Заяс вийшов на ринг одразу після мого попереднього бою. Це сильний дивізіон. Хороші бої. Я з нетерпінням чекаю наступного великого бою.

Це може бути будь-хто. Ксандер Заяс, Чарло, [Себастьян] Фундора були б чудовими боями. З нетерпінням чекаю наступних викликів і продовжую прогресувати.

У наступному бою я прагну підвищити свій авторитет, довести свою спроможність. Бути загрозою для всіх, бути великим ім’ям у дивізіоні, – це моя мета».