Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Реджіс Прогрейс (30-3, 24 КО) та британець Конор Бенн (23-1, 14 KO) пройшли офіційну процедуру зважування.

Бенн показав на вагах 67,8 кг, Прогрейс – 67,1 кг.

Поєдинок пройде 11 квітня у Лондоні в андеркарді Фʼюрі – Махмудов.

У 2025 році Бенн обмінявся перемогами з Крісом Юбенком-молодшим – Кріс виграв визнаний The Ring «Боєм року» поєдинок у квітні, Конор взяв реванш у листопаді.

Напередодні британець підписав контракт з промоушеном Zuffa Boxing. За інформацією інсайдерів, угода Бенна з Zuffa – це один бій на восьмизначну суму. Попри те, що Zuffa планує бути закритим промоушеном з власними титулами, її бійці мають можливість виступати і на турнірах The Ring.

37-річний Прогрейс востаннє виходив на ринг у серпні минулого року, коли виграв бій у Джозефа Діаса і перервав серію з двох поразок поспіль.

Раніше повідомлялося, що Бенн готовий провести трилогію з Юбенком-молодшим у другій середній вазі.