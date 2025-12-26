Зірковий британський боксер напівсереднього дивізіону Конор Бенн (24-1, 14 KO) для The Ring розповів про свої плани на 2026 рік.

«Далі я чекатиму бій за титул чемпіона світу WBC (у напівсередній вазі між Барріосом та Гарсією – прим.). Це завжди була моя мрія, моя мета, мій план. Перемога у поєдинку за пояс WBC означатиме для мене все.

Якщо Раян переможе, а з того, що я чую, саме на це всі й розраховують, то на наступний бій вже є конкретні плани.

Лас-Вегас, T-Mobile Arena, Cinco de Mayo (мексиканське свято, яке відзначають 5 травня – прим.). Звучить непогано, чи не так?».