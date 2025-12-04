Володимир Кириченко

Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно підтвердила на своєму з’їзді, що зірковий британський боксер Конор Бенн (24-1, 14 KO) став обов’язковим претендентом на титул чемпіона світу в напівсередній вазі.

Чемпіон WBC американець Маріо Барріос (29-2-2, 18 КО) у наступному поєдинку захищатиме титул в бою проти Раяна Гарсії (24-2, 20 КО). Цей бій відбудеться 21 лютого. Переможець повинен буде захищати пояс в поєдинку з Конором.

Бенн в попередньому бою виграв одностайним рішенням суддів у чемпіона IBO в середній вазі Кріса Юбенка-молодшого (35-4, 25 КО).

Раніше повідомлялося, що Бенн домовився про бій з колишнім конкурентом Василя Ломаченка.