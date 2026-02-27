Володимир Кириченко

Британський боксер напівсереднього дивізіону Конор Бенн (23-1, 14 KO) проведе поєдинок проти колишнього чемпіона світу в першій напівсередній вазі Реджіса Прогрейса (30-3, 24 КО).

Бій пройде 11 квітня на Тоттенгем Хотспур Стедіум, в андеркарді вечора боксу від The Ring. Головний поєдинок вечора – повернення в бокс колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) в бою проти Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

У 2025 роцу Бенн обмінявся перемогами з Крісом Юбенком-молодшим – Кріс виграв визнаний The Ring «Боєм року» поєдинок у квітні, Конор взяв реванш у листопаді.

Напередодні британець підписав контракт з промоушеном Zuffa Boxing. За інформацією інсайдерів, угода Бенна з Zuffa – це один бій на восьмизначну суму. Попри те, що Zuffa планує бути закритим промоушеном з власними титулами, її бійці мають можливість виступати і на турнірах The Ring.

37-річний Прогрейс востаннє виходив на ринг у серпні минулого року, коли виграв бій у Джозефа Діаса і перервав серію з двох поразок поспіль.

Раніше повідомлялося, що Бенн готовий провести трилогію з Юбенком-молодшим у другій середній вазі.