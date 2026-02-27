Офіційно: Бенн проведе бій проти ексчемпіона світу в андеркарді Фʼюрі – Махмудов
Шоу відбудеться на на Тоттенгем Хотспур Стедіум
близько 15 годин тому
Британський боксер напівсереднього дивізіону Конор Бенн (23-1, 14 KO) проведе поєдинок проти колишнього чемпіона світу в першій напівсередній вазі Реджіса Прогрейса (30-3, 24 КО).
Бій пройде 11 квітня на Тоттенгем Хотспур Стедіум, в андеркарді вечора боксу від The Ring. Головний поєдинок вечора – повернення в бокс колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) в бою проти Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).
У 2025 роцу Бенн обмінявся перемогами з Крісом Юбенком-молодшим – Кріс виграв визнаний The Ring «Боєм року» поєдинок у квітні, Конор взяв реванш у листопаді.
Напередодні британець підписав контракт з промоушеном Zuffa Boxing. За інформацією інсайдерів, угода Бенна з Zuffa – це один бій на восьмизначну суму. Попри те, що Zuffa планує бути закритим промоушеном з власними титулами, її бійці мають можливість виступати і на турнірах The Ring.
37-річний Прогрейс востаннє виходив на ринг у серпні минулого року, коли виграв бій у Джозефа Діаса і перервав серію з двох поразок поспіль.
Раніше повідомлялося, що Бенн готовий провести трилогію з Юбенком-молодшим у другій середній вазі.
Матеріали по темі
Бенн хоче підкорити Штати. Британець назвав список бажаних суперників, серед них – Хейні
близько 2 місяців тому