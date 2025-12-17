Кіт Конноллі, менеджер зіркового британського боксера Конора Бенна (24-1, 14 KO) для YouTube-каналу PUNSH DRUNK BOXING заявив, що його клієнт розраховує провести бій проти Раяна Гарсії (24-2, 20 КО), якщо той переможе чемпіона WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса (29-2-2, 18 КО).

«Це був чудовий рік для Конора, і він завершив його епічною перемогою над Юбенком. Англія говоритиме про неї наступні 30 років.

Я вважаю, що зараз Конор – одна із п’яти або шести найбільших суперзірок у світі. Він харизматичний, комерційно привабливий плюс довів усім, що справді є сильним боксером.

Тепер меж немає. Ми очікуємо бій проти Гарсії, якщо той переможе Барріоса».