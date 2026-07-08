Жертва Кличка дав пораду Вайлдеру, як перемогти Усика
Відомий боксер вважає, що це допоможе
33 хвилини томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Шеннон Бріггс поспілкувався з Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО) і розповів йому, як той може перемогти Олександра Усика (25-0, 16 КО).
Цитує Бріггса boxingnewsonline.net.
«Він збирається битися з Усиком, і я вболіваю за нього. Він заслуговує на цей бій, бо провів дуже багато поєдинків і дуже багато разів захищав свій титул.
Я хочу, щоб ти переміг у цьому поєдинку. Ти впораєшся. Я знаю, що ти виграєш цей поєдинок завдяки своїй правій руці. Слухай, чемпіоне, просто виведи його під удар. Бий його по маківці.
«Він рухатиметься ось так [у стійці лівші]. Він не залишає багато відкритих зон. Але правою рукою бий прямо по центру. У тебе все вийде».
Раніше директор команди Усика Сергій Лапін повідомив, що Олександр хоче битися з Вайлдером у США.