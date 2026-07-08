Міжнародна федерація волейболу повернула росію до змагань
Очікується, що повернення команд країни-агресорки відбудеться у 2027 році
близько 2 годин томуПідписатися в
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оголосила про відновлення у правах росії на тлі нещодавнього рішення МОК про зняття санкцій.
Відповідно до ухваленого рішення, російські національні збірні з'являться у світовому рейтингу. Очікується, що повернення команд країни-агресорки на міжнародну арену відбудеться у 2027 році. Росіяни зможуть виступити на Кубку світу та в розіграші Ліги націй.
Рішення щодо використання національного прапора, гімну та іншої символіки оголосять пізніше.
МОК відновив членство Олімпійського комітету росії.