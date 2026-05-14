Кривдник Берінчика готовий приїхати в Україну та побитися з Ломаченком
Американець пригрозив Василю нокаутом
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу у легкому дивізіоні Кейшон Девіс (14-0, 10 KO) для Fight Hub TV прокоментував чутки щодо можливого повернення в ринг ексволодаря титулів у трьох вагових категоріях українця Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).
«Лома, проведи свій перший бій після повернення проти мене. Давай, зробімо це. Бийся зі мною, Ломаченко. Я приїду в Україну.
Ти легенда, Лома, але якщо ти вирішиш битися зі мною – я тебе нокаутую, як Берінчика».
Нагадаємо, востаннє 38-річний боксер виходив у ринг в травні 2024 року, коли нокаутував Джорджа Камбососа (22-4, 10 KO) у бою за титули IBF та IBO.
В червні 2025-го Василь оголосив про завершення кар’єри.
Сам Девіс у лютому переміг Джемейна Ортіса (20-3-1, 10 КО), а ще роком раніше – нокаутував Дениса Берінчика (19-1, 9 KO) у 4-му раунді.
Нагадаємо, Ломаченко відновлює кар’єру та планує повернутися на ринг восени цього року.
