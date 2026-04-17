Володимир Кириченко

Колишній чемпіон у легкому дивізіоні американець Кішон Девіс (14-0, 10 KO) проведе наступний бій зі своїм співвітчизником Нахіром Олбрайтом (17-2-1, 7 KO).

Бій в рамках першого напівсереднього дивізіону очолить перший івент Top Rank на платформі DAZN. Про це повідомляє прес-служба компанії.

12-раундовий поєдинок відбудеться 16 травня на арені Scope Arena у Вірджинії, США.

У 2023 році Девіс переміг Олбрайта рішенням більшості суддів, пізніше поєдинок визнали таким, що не відбувся через позитивний тест на марихуану Кішона.

У межах андеркарду також виступлять брати Девіса Келвін (15-1, 8 КО) і Кеон (4-0, 3 КО).

У співголовному бою Браян Норман-молодший (28-1, 22 КО) повернеться в ринг проти Джоша Вагнера (19-2, 10 КО).

Раніше WBO зробила Девіса офіційним претендентом на титул.