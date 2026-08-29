Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) поділився очікуваннями від поєдинку ексчемпіона світу у легкій вазі Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) проти британця Сема Ноукса (18-1, 16 КО). Слова наводить Sport-express.ua.

За словами Гвоздика, попри статус аутсайдера у букмекерів, Берінчик має всі шанси здобути перемогу за рахунок зручного стилю суперника.

Очікую на цікавий бій. Я розумію, що у букмекерів Денис – не фаворит. Усвідомлюю ситуацію напередодні матчу. Проте мені здається, хоча й важко назвати Дениса «темною конячкою», він покаже крутий бокс. Я бачив його підготовку та тренування в Україні. Думаю, ми побачимо його у класній формі.

Саме за стилем, через те, що суперник небезпечний нокаутер, Денис, я вважаю, дуже успішно може проти нього виступити. Тобто він йому підходить. Вірю у перемогу Дениса. Ось такий мій прогноз.