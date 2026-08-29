Володимир Кириченко

Сьогодні, 29 серпня, колишній чемпіон світу у легкому дивізіоні Денис Берінчик (19-1, 9 КО) проведе перший бій після тривалої паузи.

Денис вийде в ринг проти британського експретендента на титулу Сема Ноукса (18-1, 16 КО).

Початок бою – не раніше 23.30. В Україні вечір боксу будуть транслювати MEGOGO та DAZN.

Поєдинок відбудеться в андеркарді бою Мозес Ітаума – Філіп Хргович. Вечір боксу пройде на O2 Arena в Лондоні.

Востаннє 38-річний українець проводив бій у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кішону Девісу і втратив титул чемпіона світу WBO. Після цього Денис переніс дві операції на плечі.

28-річний Ноукс востаннє боксував у травні, коли бився в промоушені Top Tier у Лондоні. Він здобув перемогу над мексиканцем Беніто Санчесом Гарсією (17-19-2) за два раунди.

Британець претендував на титул чемпіона світу, але у 2025 році програв бій за вакантний пояс WBO Абдуллі Мейсону.

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