Продано всі квитки на вечір боксу в Лондоні за участю Хрговича, Ітауми та Берінчика
Українець вийде у ринг орієнтовно о 23:30 за київським часом
Розпродані всі квитки на поєдинок у надважкій вазі між хорватом Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО) та британцем Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО).
Бій відбудеться на арені O2 Arena у Лондоні. На кону — вакантний титул чемпіона світу за версією IBF.
В андеркарді виступить колишній чемпіон світу в легкій вазі українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО). Початок бою – не раніше 23.30. В Україні вечір боксу будуть транслювати MEGOGO та DAZN.