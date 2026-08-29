Євген Іванчук, менеджер ексчемпіона світу за версією WBO у легкій вазі та срібного призера Олімпіади Дениса Берінчика (19-1, 9 КО), в інтервʼю LuckyPunch розповів про підготовку боксера до поєдинку проти британця Сема Ноукса (18-1, 16 КО).

За словами функціонера, спортсмен пройшов тривалий відновлювальний період та повноцінний тренувальний табір.

Табір пройшов дуже добре. Денис пройшов серйозну реабілітацію, потім він три місяці робив загальнофізичну підготовку. Я вважаю, що після операцій ми підготувались дуже добре.

Ще до початку збору в Буковелі Денис по два тренування на день тренувався в Києві, набирав масу, працював з гірями, з канатами.