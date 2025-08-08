«Більше ніколи не буде такої людини». Рой Джонс назвав найвеличнішого боксера в історії
Легендарний американець відзначив Мухаммеда Алі
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Рой Джонс-молодший розповів, кого вважає найвеличнішим представником боксу в історії цього виду спорту. Слова американця наводить vringe.com:
Мухаммед Алі.
Ти в очах багатьох людей найвеличніший за всіх часів.
Чесно кажучи, я думаю, я зробив у рингу те, що мав. Але Алі робив речі не лише всередині рингу, а й поза рингом. Більше ніколи не буде іншої такої людини.
