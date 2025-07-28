Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у п'яти дивізіонах Рой Джонс-молодший (66-10, 47 КО) для talkSPORT Boxing поділився думками щодо місця абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) у списку найкращих боксерів за всю історію.

Якщо ми говоримо про Усика, то як би ви його поставили у списку найкращих боксерів за всю історію? Цього тижня всі цим займаються, правда ж? Чи маєте ви власну думку з цього приводу?

«Ні, я насправді не маю чіткої думки з цього приводу. Але він точно у топі – десь між сьомим і п’ятим місцем. Бо він досягнув того, чого нікому раніше не вдавалося. Не кажучи вже про те, що рівень надважкої ваги зараз не такий, як був колись.

Але те, як він це зробив – став абсолютним чемпіоном у крузервейті, а тепер абсолютним чемпіоном у надважкій вазі – це багато про що говорить. Мало хто таке зробив. Тож сам факт, що він це зробив, вже має ставити його у топ-5».

19 липня на шоу у Лондоні Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у 5-му раунді та став триразовим абсолютним чемпіоном світу.

Раніше Рой Джонс назвав боксера, який має найкращі шанси перемогти Усика.