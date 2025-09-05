Енніс – про поєдинок Канело з Кроуфордом: «Це солідний стрибок»
Джарон вважає, що більш досвідчений Альварес залишить ринг переможцем
близько 1 години тому
Зірковий американський боксер Джарон Енніс (34-0, 30 KO) поділився очікуваннями від мегафайту Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO). Слова бійця наводить vringe.com:
Це дуже солідний стрибок у вазі. Думаю, що це дуже важливий та дуже великий бій для боксу. Думаю, весь світ хоче побачити це протистояння. Я поставив би на Канело десь 60/40. Або навіть 70/30. Він у цій вазі давно. Він бився з більшими опонентами. Тобто він уже звик до цієї ваги. Тому я схиляюся трохи більше на користь Канело. Але при цьому я вважаю, що Кроуфорд має шанс. Хоча поставлю все ж таки на Канело.
Відзначимо, що Енніс допомагав Канело у підготовці до прийдешнього поєдинку. Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі.