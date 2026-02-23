«Роки тиші та віри»: Усик розповів, що насправді стоїть за його великими перемогами
Українець розкрив філософію своєї підготовки до поєдинків
близько 3 годин тому
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) поділився роздумами про свою багаторічну кар’єру.
У своєму Telegram-каналі зірковий боксер наголосив, що за кожним великим успіхом стоїть колосальна робота, яка зазвичай залишається поза увагою публіки.
Кожен етап моєї кар’єри був уроком. Початок навчив мене прагнути. Великі бої — залишатися спокійним. Люди бачать сам поєдинок. Але не бачать років тиші, праці й віри перед ним. Мій кут це знає. Бо він був поруч у кожному кроці цього шляху.
Нагадаємо, свій останній поєдинок Олександр Усик провів у липні 2025 року.
Усик: «Я знаю чітку дату, коли піду з рингу».
