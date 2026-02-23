Мейвезер показав феноменальну швидкість перед боєм з Тайсоном: відео тренування легенди
Поєдинок із Майком відбудеться 25 квітня в Конго
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер-молодший продовжує підготовку до виставкового поєдинку проти Майка Тайсона.
Відео з тренувального процесу легендарного американця з’явилося в соціальних мережах.
Очікується, що бій із Тайсоном відбудеться 25 квітня в Конго. Після цього Мейвезер має намір повернутися до професійного боксу.
