Володимир Кириченко

Стали відомі деталі наступного поєдинку британського надважковаговика Джонні Фішера (14-1, 12 КО) під егідою Zuffa Boxing. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Він проведе наступний бій 26 вересня у Лондоні на Copper Box Arena. Бій очолить турнір Zuffa Boxing 11 – другий для промоушену в Великій Британії та третій – за межами США.

Раніше Фішер був клієнтом промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірна, з якою в нього завершився контракт.

Джонні говорив, що отримав пропозицію від Zuffa Boxing, яка в 6-7 разів більша за ту суму, яку пропонував йому Хірн. Він зазначав, що йому запропонували контракт на один бій.

Напередодні Шакур підписав контракт з компанією президента UFC.