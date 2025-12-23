«Він нокаутує Пола в першому раунді»: Аллен — про можливий бій Фішера
Британець переконаний, що потенційний поєдинок відеоблогера з Фішером буде вигідним фінансово
27 хвилин тому
Фото: Getty Images
Претендент на титул у важкій вазі Дейв Аллен (24-7-2, 19 КО) в інтерв’ю iFL TV висловив свою думку щодо того, хто міг би стати наступним суперником Джейка Пола (12-2, 7 KO) після його повернення на ринг.
Джонні Фішер. Мені подобається ця ідея — це буде цікавий поєдинок. Джонні отримає хороший гонорар, а я вважаю, що він нокаутує Пола в першому раунді. Джонні просто спробує його нокаутувати.
Джошуа – про критику за бій з Джейком Полом: «Я б добре над ним познущався».
Поділитись