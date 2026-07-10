Офіційно: Шакур підписав контракт з компанією президента UFC
Стівенсон приєднався до Бенна, Опетаї та інших відомих боксерів
близько 2 годин томуПідписатися в
Володар титулу WBO у першому напівсередньому дивізіоні американець американець Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) став боксером промоутерської компанії Zuffa Boxing.
Це перший боєць з топ-10 рейтингу P4P від The Ring, що підписав контракт з промоушеном Дейни Вайта.
Інші помітні імена в ростері Zuffa – Конор Бенн, Джей Опетая, Річардсон Гітчінс та Едгар Берланга.
Zuffa повідомила, що дебютний поєдинок Шакура в промоушені буде оголошено найближчими тижнями.
Стівенсон у попередньому бою в лютому переміг Теофімо Лопеса та виграв титул в четвертому для себе дивізіоні.
Повідомлялося, що з компанією також веде переговори Олександр Усик.
Шакур підпише контракт із Zuffa Boxing, Хірн продовжує зазнавати втрат
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