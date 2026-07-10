Володимир Кириченко

Володар титулу WBO у першому напівсередньому дивізіоні американець американець Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) став боксером промоутерської компанії Zuffa Boxing.

Це перший боєць з топ-10 рейтингу P4P від The Ring, що підписав контракт з промоушеном Дейни Вайта.

Інші помітні імена в ростері Zuffa – Конор Бенн, Джей Опетая, Річардсон Гітчінс та Едгар Берланга.

Zuffa повідомила, що дебютний поєдинок Шакура в промоушені буде оголошено найближчими тижнями.

Another big name joins the Zuffa Boxing roster 💥



Welcome to it, @ShakurStevenson 👊 pic.twitter.com/Dsw1Ao7KBL — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) July 9, 2026

Стівенсон у попередньому бою в лютому переміг Теофімо Лопеса та виграв титул в четвертому для себе дивізіоні.

Повідомлялося, що з компанією також веде переговори Олександр Усик.

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