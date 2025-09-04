Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 KO) висловився про рівень конкуренції у своєму дивізіоні. Слова наводить Best Womens Boxing Show PERIOD.

Для мене моя вагова категорія — найкраща. Тут виступає багато сильних та цікавих суперників, і це робить її однією з найсильніших.

Я щасливий, коли виходжу в ринг проти серйозних опонентів, адже саме тоді можу продемонструвати свої найкращі навички. Перша середня вага — справді топовий дивізіон.