Український боксер першого середнього дивізіону Сергій Богачук (26-2, 24 KO) в інтерв'ю BoxingScene прокоментував свій реванш проти американця Брендона Адамса (25-4, 16 КО).

«Чотири роки тому я зробив велику помилку в бою з Брендоном Адамсом. Тепер я повинен виправити цю помилку і показати людям, що я кращий боксер. Я кращий, я сильніший, і я це докажу. Довести це в цей великий вечір буде дуже цікаво.

Я зрозумів, що повинен бути розумнішим, що повинен бути готовим до тривалого бою. Я зробив помилки, тому що відчував втому, а він був свіжим.

У цьому бою я знаю, що не можу виходити з опущеними руками, намагаючись йти вперед, піднімаючи підборіддя вгору. Ні, моє підборіддя має бути опущеним. Я повинен бути обережним. Зараз я інший. Зараз я знаю, що можу дозволити собі перемогти рішенням суддів після 12 хороших раундів боксу. Я готовий до 15 раундів.

Я повинен показати всім, що чотири роки тому я зробив велику помилку. Я виправлю цю помилку. Хочу показати всім, що я найкращий боксер у цій вазі. Я готовий до титулу. Я готовий до всіх. Поїхали».