Богачук може виступити в андеркарді шоу Канело – Кроуфорд
Імʼя суперника українця поки невідоме
близько 1 години тому
Сергій Богачук / Фото - DAZN
Поєдинок українського боксера першої середнього дивізіону Сергія Богачука (26-2, 24 KO) планується в андеркарді шоу Канело – Кроуфорд. Про це повідомляє Tribuna.com.
Імʼя суперника поки невідоме. Вечір боксу пройде 13 вересня у Лас-Вегасі, його транслюватиме Netflix.
У попередньому бою Сергій переміг американця Майкла Фокса (24-5, 5 КО) одноголосним рішенням суддів 17 травня в США.
Раніше повідомлялося, що Богачук проведе фінальний елімінатор по лінії WBC проти Верджіла Ортіса.
Нагадаємо, Сергій у 2025 році хоче провести бій проти чемпіона світу з росії.