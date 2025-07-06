Енніс – про можливий бій із Богачуком: «Є багато варіантів»
Колишній чемпіон світу шукає суперника для дебюту у новому дивізіоні
близько 1 години тому
Колишній володар титулів IBF та WBA у напівсередньому дивізіоні Джарон Енніс (34-0, 30 КО) поділився думками про можливий поєдинок з тимчасовим чемпіоном WBC у першій середній вазі Верджілом Ортісом (23-0, 21 КО).
Цитує Енніса boxingnews24.com.
«Цей бій точно може відбутися, і це той поєдинок, який усі хочуть побачити. Я у першій середній вазі. Це має статися. Цей бій принесе багато грошей. Ми збираємося продати всі квитки, незалежно від того, де він відбудеться».
Енніс відповів на питання, що думає про потенційні бої проти Хесуса Рамоса, Сергія Богачука, Джермелла Чарло, Себастьяна Фундори, Ксандера Заяса та Ісраїла Мадрімова.
«Є багато варіантів. Я тут і зараз. Тож, будь-який підходящий суперник, який готовий битися наступним – це бій, який ми зробимо. Яким би не був наступний найкращий варіант, він буде наступним. Я точно знаю, що ви побачите багато вибухових нокаутів від мене, Джарона Енніса».
Нагадаємо, Енніс звільнив титули IBF і WBA у напівсередній вазі та піднявся до першого середнього дивізіону.
Раніше повідомлялося, що Джарон може провести титульний бій проти кривдника Богачука.
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