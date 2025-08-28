Американський боксер першого середнього дивізіону Брендон Адамс (25-4, 16 КО) для The Ring прокоментував реванш проти українського боксера Сергія Богачука (26-2, 24 KO).

«Це чудова нагода для нас обох, але реванш також завершиться на мою користь. Я впевнений у цьому не тільки тому, що вже нокаутував його, а й тому, що з того часу я став ще кращим. Ми покажемо найкращі версії себе.

Чотири роки тому я переміг його завдяки контратакам і рухам убік, і саме цим я і відомий. Те, що я приношу на ринг, є необхідним, щоб знову зупинити його, і я знову зупиню його.

Богачук – один з найкращих бійців у нашій категорії, бо він дуже витривалий і надзвичайно важко працював, щоб завоювати своє місце. Я не відчув його сили, бо ухилявся від ударів. Можливо, цього разу він матиме можливість знову нанести удар, але моє завдання – не дати йому цього зробити. Я знаю, що потрібно зробити, щоб перемогти, і я зроблю все, щоб досягти своєї мети.

Суперники Богачука стали сильнішими, але я бачу, що він має ті самі проблеми. Я вірю, що якщо виставити проти когось бійців одного типу, вони завжди будуть виглядати однаково. Я не підходжу йому за стилем, і я знову доведу це в день бою.

Це надзвичайно важливий бій у моїй кар’єрі. Я планую вирішити це питання рішуче. Здобуду таку перемогу, після якої він більше ніколи не захоче битися зі мною».